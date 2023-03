Ricardo diz que terá treta com MC Guimê por voto do Líder

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Ricardo falou com Aline Wirley sobre o que pode rolar no jogo do BBB 23 (Globo) com a disputa pela liderança entre ele e MC Guimê. Após vencer a Prova do Líder com o cantor, eles terão que definir um para ser o líder da semana e outro para ganhar R$ 20 mil.

Aline parabenizou o brother quando viu que ele acordou: "Parabéns, líder", disse ela, e Ricardo respondeu: "Não ainda".

Os dois conversaram sobre os rumos que o jogo pode tomar a partir da decisão de qual dos dois ficará com a liderança, e sobre quem estará no Paredão.

ALINE: "A gente tava falando disso ontem, na conversa".

RICARDO: "Não vou deixar se repetir, não, se depender de mim. Se for eu e o Guimê mesmo vai dar uma treta do car*lho. Se for eu e ele pra decidir voto. Já pensei numa possibilidade que é muito boa, mas depende de dois fatores. Depois eu quero conversar com você, de coração. Vamos ver como vai ser essa parada de líder".

ALINE: "É melhor esperar mesmo".