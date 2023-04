Ricardo diz que delirou em prova de resistência do BBB

Ricardo: "Aí, do nada, meu pai vinha, como se estivesse botando um tênis nos meus pés, para aliviar a dor. Que louco! Na hora que ele chegou nos meus pés, eu não senti mais nada. Juro por Deus! Aí eu comecei a chorar. Chorei muito. E não era de dor, era de alegria, porque eu sabia que não estava sozinho. Aí eu fiquei um tempão no gás".

Ricardo: "Teve uma hora que eu não estava mais sentindo a perna. Quando o [Cezar] Black saiu, eu comecei a chorar. Mas foi como se os meus pais estivessem me dando energia, sabe? Eles faziam uma fila, e minha mãe vinha e falava: 'Estamos na torcida'. Aí minha irmã vinha: 'E aí, vai parar agora? Estou aqui, torcendo por você. Vai, continua!'. Aí meu sobrinho aparecia: 'Tio, estou com você também'".

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Enquanto conversava com Sarah Aline na área externa, Ricardo lembrou sua experiência na última Prova do Líder do BBB 23 (Globo), que foi de resistência. O brother, que desmaiou e ficou em segundo lugar, disse ter tido delírios na dinâmica.

