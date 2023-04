Ricardo detona brother e diz que pode indicá-lo se Cezar estiver imune

Ricardo: "Aí ele fica enaltecendo o Black com isso e aquilo, mas esquece que lá atrás que ele falava que era covardia. E digo mais: quando ele fala que eu não votaria nele, ele tá se passando. Lá no quarto, eu falei que não votava na Sarah ou em você, que eu votava só pra tirar o meu ou dela da reta. Não sei de onde fica tirando essa narrativa".

Ricardo: "O Fredão é o advogado do Black em tudo que ele faz. A maior m*rda que ele faz, o Fred vai tentar achar beleza. O Black pegar e tentar me botar no Paredão e me botar na Xepa sendo Líder é corajoso, mas quando eu boto o Black na Xepa é covardia! É covardia! Disso eu não esqueço".

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Em conversa durante a madrugada, o Líder Ricardo criticou Fred Nicácio em conversa com Domitila na área externa da casa do BBB 23 (Globo).

