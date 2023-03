Ricardo curte almoço com Domitila pra quem deu 'mala' no Queridômetro

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Mais uma vez no Anjo, Ricardo levou dois aliados do BBB 23 (Globo) para o Almoço neste domingo. O brother chamou Cezar e Domitila para o evento.

Ele levou em conta quem estava na Xepa, e chegou a pedir opinião para Sarah Aline antes de decidir.

No entanto, hoje pela manhã, ele cutucou seus dois escolhidos no Queridômetro, enviando o emoji de "mala" para ambos. Ricardo também afirmou no Raio-X que não imunizaria Domitila caso pudesse.

Presente do Anjo. No vídeo, o terceiro visto pelo brother no BBB 23, apareceram amigos, a mãe e um sobrinho do brother.

O trio vibrou com a aparição do menino, que disse: "Eu tô orgulhoso pelo senhor, eu tô comendo até alface!"