Ricardo critica brother e diz que está na mira do Paredão da semana

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Na área externa da casa, Ricardo e Sarah Aline trocaram uma ideia sobre o jogo. Para o biomédico, ele está na mira do próximo Paredão.

Ricardo: "Eu não estou em uma semana safe não. Dependendo do Bate-Volta, podem me puxar."

Sarah Aline: "Do Contragolpe. Quem você acha que te puxaria?"

Ricardo: "Não quero falar."

Com a pergunta, Ricardo refletiu e respondeu que duas pessoas poderiam colocá-lo na berlinda, sendo ambas do Quarto Fundo do Mar. Ou poderia não ser uma prioridade para seu grupo. Ele ainda criticou a postura de Cristian.

Ricardo: "Eu vou melhorar a minha convivência, não sei qual é a do Cris... Mas eu não vou falar com ele. Foi uma coisa que eu brinquei com ele, ele levou muito a sério, ficou muito pistola. Acho que seria digno da parte dele vir falar comigo."