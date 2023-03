Ricardo chama Juliette de 'chata' e causa revolta nos fãs da ex-sister

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Juliette Freire foi campeã do BBB 21, mas os participantes da atual edição cismam falar do jogo da agora cantora. Nesta sexta-feira (3), Ricardo Camargo questionou Bruna Griphao sobre a intenção de mandar Domitila Barros ao Paredão e discordou da avaliação da atriz sobre atitudes consideradas "chatas" da ativista pernambucana. O biomédico, então, resolveu colocar o nome da advogada paraibana na roda. "Ué. A Juliette tinha umas atitudes muito chatas também aqui no game e ninguém votava nela. Ela era muito chata, gente".

Sem entender direito a comparação, Bruna ainda argumentou que os votos em Domitila não são porque ela é uma pessoa chata, mas por sua incoerência no confinamento até mesmo com integrantes do quarto Fundo do Mar. "Ela foi falsa com a Sarinha (Sarah Aline). Entregou a cabeça de alguém do grupo dela!", lembrou. Ricardo seguiu falando de Juliette: "Mas ela Juliette também errou. A Juliette errou no game, ela teve erros no game, ela não foi perfeita", afirmou.

"Me diz uma coisa: a Juliette tinha duas personalidades?". Depois que Ricardo respondeu que não, a líder da semana pediu para eles evitarem comparações com outra edição do BBB. "Vamos parar de comparar jogador com jogador", disse Bruna.

A conversa mal chegou ao fim e Ricardo virou alvo de ataques dos fãs de Juliette nas redes. Os cactos, que já tinham se revoltado com Paula Freitas. Eles garantiram que foram os responsáveis pela eliminação da biomédica como forma de vingança pelas falas negativas da paraense relacionadas à cantora. Em um jogo da discórdia no início da temporada, ela acusou Marília de tentar imitar a campeã de 2021 e a chamou de "pobre" e "sofrida".

"Ricardo pedindo pra sair", avisou um internauta. "Muito burrinho esse Ricardo", comentou outro seguidor. A repercussão foi tanta que a própria Juliette se pronunciou sobre os comentários do biomédico. "O povo deixa nem a pessoa dormir", escreveu a advogada em seu Twitter.