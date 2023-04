Ricardo chama Fred Nicácio de 'omisso' no jogo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A madrugada no BBB 23 (Globo) foi recheada de conversas sobre jogo. Após a eliminação de Marvvila, os participantes do Quarto Fundo do Mar ficaram chocados e desolados com o resultado. Sarah Aline, foi a que ficou mais abalada e passou a noite desabafando com Ricardo. Enquanto isso, as sisters do Quarto Deserto não conseguem compreender a permanência de Domitila no game.

No Quarto Fundo do Mar, Ricardo conversa com os brothers e não poupa nas palavras e na sinceridade: "Vou ser muito sincero com vocês, de fora olhando, eu não vejo ninguém aqui planta. O mais omisso que eu vejo aqui, nesse momento, é o Fredão. Ontem eu esperava muito mais de você contra a Amanda."

"Contra Amanda? Não fazia sentido", afirma o médico. "Fazia, você falou pra mim", declara o biomédico, relembrando o Jogo da Discórdia. O médico, então, explica o motivo de não ter sido mais firme com Amanda: "Não vou ficar correndo atrás de confusão, porque ela vai chegar em mim. Chegou! Agora, eu tenho argumento, motivo, pra poder falar sobre quem tenho que falar"

Mais tarde, na varanda da casa, Ricardo e Sarah conversam sobre o jogo. A psicóloga desabafa sobre a saída de Marvvila e também reflete sobre o discurso de eliminação de Tadeu Schmidt. "Eu achei muito esquisito o Tadeu não falar muito sobre a Amanda. Eu acho que ela [Amanda] vai nos Paredões certos", diz.