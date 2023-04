Ricardo Alface revela que quer romance com Sarah Aline

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Ricardo Alface foi eliminado do BBB 23 (Globo) nesta quinta-feira (20) com 68,86% dos votos. Logo após sair do programa, o biomédico foi direto para o Bate-Papo BBB com Vivian Amorim e Patricia Ramos no Globoplay. As apresentadoras repercutiram as estratégias do ex-brother dentro do game.

Ao ser perguntado por Patricia Ramos sobre a relação com Sarah Aline, o ex-brother afirma: "A gente foi construindo uma relação de respeito e admiração. Eu admirava muito ela. Eu me emocionava quando via ela falar". E segue explicando: "Foi um match, deu um match', finalizou.

Quando o biomédico menos espera, a psicóloga aparece ao vivo para falar com ele. |A ex-sister, então, acalma Ricardo e pontua: "Tem muita coisa aí pra te contar, pra te atualizar. Aqui fora o mundo é uma loucura. Muita gente aqui fora, inclusive, que você falava lá dentro da casa que queria que gostasse do seu jogo, gosta do seu jogo, tá? Depois eu te conto tudo. Então você cumpriu muito a sua meta"

A psicóloga conclui: "Você carregou muita coisa nas costas, no Big Brother, de verdade, muito legal de assistir". Em relação a continuarem aqui fora a ex-sister faz mistério. Por outro lado, Ricardo é certeiro: "Sinceridade? Estou com saudade desse beijo aí, viu? Quero você comigo", comenta o biomédico.

Logo depois, Paula aparece deixando um recado para Ricardo. Lembrando que o brother teve um leve affair com a sister dentro da casa, mas o relacionamento não foi para frente. "Queria te dizer que você trouxe muito orgulho pra muita gente. Meus parabéns, você é brilhante, sensacional e eu tenho muito orgulho de você. Estou com muita saudade e eu te amo, amo como minha família, amo como meu amigo e eu quero te levar pro resto da vida".

Ao ouvir a mensagem o biomédico se emociona e afirma que possui uma relação apenas de amizade com a biomédica: "Essa lágrima aqui é de saudade, tenho muita saudade dela".

Durante o Bate-Papo, Alface também falou sobre suas estratégias, descobre que tem muita torcida e fãs famosos. Apesar das inúmeras "tretas", ele revelou que está muito orgulhoso de sua trajetória. "Poder saber que minha cidade está comigo, isso é orgulho pra mim. Eu sou vencedor. Não ganhei o programa, mas ganhei pelo menos o reconhecimento do povo, que viu meu coração, minha raiz, de onde eu vim. Espero que tenha representado muito bem", diz emocionado.