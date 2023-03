Ricardo alerta sister sobre volta de Fred Nicácio ao BBB 23

"É o que a gente não quer, mas o Fredão [Fred Nicácio] falou uma coisa ali na mesa da Xepa que eu achei legal... A gente não pode fazer movimentações em grupo. Eu não vou insistir ninguém para mudar suas compreensões de voto. Se vocês quiserem expor as pessoas que vocês vão votar para a gente ver se vai dar unanimidade ou não, para não perder voto, ok. Senão, cada um segue o seu", disse a sister.

Sarah Aline, então, lembrou do papo que teve com Fred Nicácio sobre como o público estava vendo a formação dos grupos e a combinação dos votos para o Paredão.

