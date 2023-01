Riachuelo fecha fábrica e pode ter que demitir 2 mil pessoas

A Riachuelo confirmou nesta terça-feira (10), que vai fechar a fábrica localizada em Fortaleza, no Ceará, e pode ter que demitir cerca de 2 mil funcionários do Grupo Guararapes.

Segundo a empresa, o fechamento foi decidido como parte do planejamento estratégico de otimização de negócios no Brasil.

Contudo, aos colaboradores foi oferecida a opção de transferência para outra fábrica no Rio Grande do Norte, na capital Natal, que fica a 500 km de distância de Fortaleza.

Os que aceitarem a proposta, permanecerão no quadro funcional, os demais serão desligados, segundo a empresa, como alguns benefícios.

Entre eles está o adicional de meio salário mínimo e plano de saúde pelo dobro do prazo do aviso prévio. Além disso, a Riachuelo afirma que as máquinas industriais usadas na produção, serão doadas às costureiras do polo.

A empresa garante ainda, que apesar do fechamento da fábrica, todas as lojas do estado permanecerão na ativa e nenhuma baixará as portas definitivamente.