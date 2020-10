Revoltado, Silas Malafaia reage a Bolsonaro: 'absurdo vergonhoso'

O pastor Silas Malafaia está revoltado com o presidente Jair Bolsonaro após a indicação do católico Kássio Marques para o Supremo Tribunal Federal. Em culto da bancada evangélica na Câmara dos Deputados, em 2019, Bolsonaro havia prometido indicar um ministro "terrivelmente evangélico". "Sou aliado, e não alienado do presidente Bolsonaro", disse Malafaia em um dos vídeos de críticas que vem publicando, e classificou o ato do presidente de "absurdo vergonhoso".

Malafaia vem sendo colocado de escanteio por Bolsonaro. O pastor afirmou que ele e outras lideranças evangélicas indicaram três nomes de uma lista tríplice enviada ao presidente, sendo eles Jackson Di Domenico, José Eduardo Sabo Paes e William Douglas.

Silas narrou como procedeu com Bolsonaro antes de ter o seu pedido ignorado: "Pegamos esta lista tríplice, eu e o apóstolo César Augusto, e eu peço uma audiência ao presidente e ele me atende. Eu digo: presidente, 95% da liderança evangélica estão assinando uma lista tríplice para encaminhar ao senhor porque o senhor disse que iria indicar um cara terrivelmente evangélico. Nessa conversa, o presidente chega e diz assim: 'não, a primeira vaga não vai ser de um terrivelmente evangélico. Eu tenho que botar alguém que eu tenha confiança devido a tudo isso que tá acontecendo'. Na hora eu não fiz nenhum questionamento, eu entendi. (...) quando eu saí do palácio eu comuniquei aos líderes que a gente tinha que entender, e que a segunda vaga ele [o Bolsonaro] disse que vai ser alguém terrivelmente evangélico, dou os nomes com quem eu falei: René Terra Nova, Samuel Camara, Rina, Abe Huber, JB, Victor Hugo, Estevam Hernandes e Abner".

"Há dez dias atrás mais ou menos eu falei pro presidente, quando o senhor indicar um ministro, diga que a segunda vaga vai ser de um terrivelmente evangélico. Ele acatou minha sugestão e deu uma dica. Como eu tava querendo impor alguém meu? Isso é querer desviar o foco do assunto", disse.

Em seguida, Malafaia afirmou que a revolta aconteceu quando ele ficou sabendo quem era o indicado de Bolsonaro: "Eu não sabia quem ele era, agora eu sei quem ele é e tô me posicionando".

"Agora vamos falar sobre a indicação do desembargador Kassio, eu não tenho nada contra ele. Kássio foi nomeado desembargador em uma lista por Dilma. (...) Os 'esquerdopatas' estão apoiando"", afirmou.

"Vai ver a tese dele e o que é dúbio nas questões de aborto". Em seguida, Malafaia falou sobre o currículo dúbio de Kassio: "Eu não vou nem entrar nessa questão de que ele tem [no currículo] um doutorado e nove dias depois já tem dois pós-doutorados.".

"A questão é o seguinte: os eleitores de Bolsonaro estavam esperando um cara preparado juridicamente mas radicalmente, como o presidente gosta de citar, um cara 'terrivelmente de direita'. Ess é a esperança dos eleitores de Bolsonaro. Agora, pasmem, o presidente virou cabo eleitoral e advogado de indicado do STF.", completou.