Revelado motivo de frentista ter incendiado cliente; vítima teve queimaduras de 3º grau

A polícia revelou o motivo do frentista Paulo Esperançeta ter derramado gasolina e ateado fogo no corpo do motorista Caio dos Santos durante uma discussão em Curitiba, no Paraná. Tudo começou porque o motorista reclamou para o frentista que ele teria entortado a chave do seu carro ao abastecer. A vítima teve queimaduras de 2º e 3º grau.

Frentista ateia fogo em cliente durante discussão em posto pic.twitter.com/05iv10xNfc — Márcia (@aquitemnoticias) March 19, 2023

Chateado com a situação, que ocorreu no sábado (18), o frentista então pega a mangueira, direciona ao motorista e derrama gasolina em seu corpo. Não satisfeito, o trabalhador acende um isqueiro e lança sobre a vítima que sai correndo com o corpo em chamas.

O motorista só conseguiu ser salvo graças a um outro frentista que pegou um extintor e apagou as chamas. A polícia informou ainda que o suspeito segue foragido.