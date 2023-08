Réu por massacre em creche de SC vai a júri popular

Na próxima quarta (9), mais de dois anos depois da chacina, começa no fórum de Pinhalzinho o julgamento do acusado de cinco mortes e 14 tentativas de homicídio em creche de Saudades, cidade vizinha de Pinhalzinho, no oeste de Santa Catarina.

