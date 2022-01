Restos mortais ficam expostos em rua após muro de cemitério desabar

A forte chuva que atingiu a Ilha do Governador, no Rio de Janeiro, fez com que o muro de um cemitério desabasse e restos mortais ficassem expostos na rua na tarde desta terça-feira (11). A motivação para o desabamento no cemitério do Cacuia, seria o acúmulo de água, que fez com que a construção caísse, fazendo com que nichos com restos mortais fossem destruídos e ossadas parassem na rua. Jazigos também se romperam e pedaços de urnas ficaram expostos. A empresa Reviver, responsável pelo cemitério, disse que a área foi isolada e vai receber um tapume até que o novo muro possa ser construído.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.