Resgate de mãe e filhos de cárcere de 17 anos choca vizinhança: 'comeu banana com casca'

O resgate da família mantida em cárcere privado por 17 anos em casa chocou a vizinhança em Guaratiba, no Rio de Janeiro. A mãe e os filhos de 22 anos e 19 anos estavam desnutridos e eram mantidos amarrados pelo próprio marido e pai dos jovens, que foi preso em flagrante e não teve o nome divulgado.

Durante o resgate, os vizinhos ficaram chocados quando a menina de 22 anos comeu uma banana com casca que havia recebido. "A menina me chocou muito. Ela comeu uma banana com casca e tudo, comia o que caia no chão. A mãe estava com o rapaz no colo e chegou a cair com ele de tanta fraqueza. Apesar disso tudo, as crianças sorriam", contou a vizinha Maiara da Silva, 29, ao Uol.

A polícia contou que apesar da maioridade a jovem de 22 anos e o irmão de 19 anos tinha aparência de criança devido ao tratamento sub-humano em que foram mantidos. A casa era isalubre e os três passavam fome já que o homem jogava alimentos no lixo para não dar a eles.

"Chegamos ao local após uma denúncia anônima e nos deparamos com as crianças amarradas. A nossa compreensão na hora era de que se tratava de crianças. O rapaz estava no colo da mulher. Só tivemos ciência da idade quando a gente viu os registros deles", contou o capitão da PM, William, à publicação.

Os vizinhos relataram terem acionado o Poder Público, mas nada foi feito até a chegada da PM na quarta. "A mulher ficava na porta pedindo ajuda. Os pães que comprei, a mulher me disse que ele jogou tudo fora e que todos estavam sem comer. Ontem, todo mundo aqui chamou a polícia", contou o morador Sebastião Gomes, de 72 anos.