Renato Kalil revela 'crises de irritabilidade' e discussão antes da morte da esposa

O obstetra detalhou a cena e disse que encontrou a mulher no chão com a arma ao lado e viu uma carta de despedida que ela tinha deixado em cima da mesa ao lado de uma garrafa de bebida.

Kalil também relatou que momentos antes de encontrar o corpo de Ilana, a mulher se queixou de ter sido censurada no Instagram e teve uma de suas “crises de irritabilidade”. Os dois se desentenderam e a instrumentista, inquieta e sem conseguir dormir foi para a sala, no andar debaixo.

O médico afirma que Ilana fazia acompanhamento com um psiquiatra e uso de medicamentos controlados. O relacionamento entre os dois passava por uma crise nos últimos anos e as brigas eram constantes.

