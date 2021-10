Renato Gaúcho pede demissão após derrota do Flamengo para o Athetico-PR

No sábado, o Fla recebe a visita do Atlético-MG, 19h, no Maracanã, pelo Brasileiro. O Galo tem 13 pontos de vantagem para os rubro-negros e um novo revés pode complicar as coisas na Gávea.

O técnico esteve em coletiva após o jogo, onde chegou a ser hostilizado por torcedores, que pediam a volta de Jorge Jesus. "É normal as cobranças virem. Se tem algum culpado, sou eu. E as cobranças sempre vão existir em cima dos treinadores porque o torcedor é movido pela paixão" disse Renato.

De acordo com o Uol, a diretoria do Fla não aceitou a demissão de Renato.

