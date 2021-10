Remédios para emagrecer: Saiba quais foram proibidos e quais são liberados no Brasil

"Ela age por noradrenalina e serotonina e pode aumentar um pouco a frequência cardíaca e a pressão. É contraindicada para quem tem doença cardiovascular e quem faz tratamento psiquiátrico", ressalva. Liraglutida : Que altera o esvaziamento gástrico, e atua no cérebro, aumentando a saciedade, fazendo a pessoa comer menos, porque o estômago dilata menos durante a refeição. Orlistat: Ele age no intestino, inibindo uma enzima produzida no pâncreas, chamada lipase, fazendo com que 30% da gordura ingerida em uma refeição seja eliminada do corpo pelas fezes.

