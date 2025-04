Relembre a trajetória de Renata no BBB 25

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Há quem diga que Renata e Eva viviam dançando pela casa do BBB 25 (assim como Alane no BBB 24) só para garantir o "VT". As performances lhes garantiram um bom tempo de tela, sim, mas não só isso. No caso de Renata, a animação, o foco em vencer, a dedicação nas provas e o comprometimento a ajudaram a chegar à final.

A cearense de Fortaleza foi líder, anjo e monstro, acumulou cerca de R$ 300 mil em prêmios e garantiu uma torcida que a fez permanecer até o fim no programa. Ela pode se sagrar a grande campeã na noite desta terça (22), quando disputa o prêmio de mais de R$ 2 milhões com Guilherme e João Pedro.

Renata entrou no reality ao lado da melhor amiga da vida inteira. Ela e Eva se conheceram ainda crianças, em um projeto social de Fortaleza, CE, onde começaram a dançar balé. Ambas continuaram dançando até a fase adulta.

A dupla começou o jogo ganhando a primeira prova de imunidade. As duas resistiram por seis horas e se salvaram da primeira berlinda, mostrando que vieram para jogar. Dois meses depois, cada uma garantiu sua liderança.

No início, se mantiveram fechadas a novos aliados. Renata fazia questão de dizer que só dividia suas estratégias com Eva. As conversas na casa se limitavam quando a conversa sobre jogo começava. Vinícius e Aline logo se tornaram amigos das sisters.

Nas festas, as duas foram sempre muito animadas, mostrando todos os seus talentos na pista de dança, criando novas coreografias e entregando muito nos passos, sejam eles clássicos ou modernos.

Com o passar das semanas, as duas começaram a se diferenciar. Começaram a serrem chamadas de "as Renatas", já que era a finalista quem mostrava se posicionar mais, enquanto a amiga seguia seus passos. Contudo, também foi criticada por, em um dos Paredões, "jogar fora fora" um voto, indicando João Pedro, que não seria votado por mais ninguém, à berlinda.

Já no segundo mês, a sister foi escolhida pelo público para receber informações privilegiadas na Vitrine do Seu Fifi. Voltou juntando seu grupo de aliados, declarando guerra a Aline e Vinícius e sendo chamada de "soberba" pelos rivais e pela torcida rival.

No último mês, se aproximou mais do aliado Maike e acabou se envolvendo com o brother, apesar de tê-lo rejeitado no início. O casal ganhou apoio das torcidas até o momento em que o brother, bêbado em uma noite, foi agressivo com a bailarina e reverteu a situação, sendo eliminado.

Entre risadas e lágrimas, Renata conseguiu se dar bem nos Sincerões, eliminar seus maiores embates e chegar à final. Também perdeu sua dupla no jogo, quase foi eliminada em seis paredões e arrumou muita briga. Ganhou uma legião de fãs que a estarão esperando do lado fora da casa. Quem sabe milionária?