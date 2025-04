Relembre a trajetória de Guilherme no BBB 25

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - De todas as duplas participantes do BBB 25, Guilherme e Delma foi provavelmente a mais inusitada: um genro e uma sogra que toparam o confinamento por três meses. Os dois entrarem no reality depois da maioria dos brothers, por escolha do público, que logo foi cativado pelos pernambucanos de Olinda.

Marido de Letícia, filha de Joselma, Guilherme é atencioso e carinhoso com a sogra, conta histórias bonitinhas de sua relação com a mulher e virou rapidamente o genro queridinho do Brasil. Ele foi líder duas vezes e anjo uma vez no reality. Chega à final, que disputará com João Pedro e Renata, já com R$ 470 mil em prêmios acumulados.

O pernambucano não se envolveu diretamente em brigas, mas esperava estrategicamente questões alheias irem crescendo, sem que o assunto fosse abordado, para só então dar sua opinião, defendendo com veemência e bons argumentos um dos lados. Ele ganhou o apelido de "advogado", porque questionava as partes e se posicionava a favor dos seus aliados.

Vitória Strada, eliminada no último Paredão antes da final, ainda nem era sua aliada quando Guilherme resolveu cutucar Camilla e Thamiris e dizer que as atitudes das irmãs com a atriz não estavam certas. Ele as questionou, deu sua opinião e uma grande confusão foi causada na casa. Por fim, as duas foram eliminadas e Vitória se mudou de vez para seu time.

Quando Renata voltou da Vitrine do seu Fifi e brigou com Aline, a sister não indicou a baiana para o Paredão em um primeiro momento. Guilherme logo questionou por que a bailarina não havia tomado o posicionamento de colocar seu grande embate na berlinda, o que fez a briga entre as duas crescer mais ainda.

O brother conquistou uma torcida comprando brigas alheias, apesar de ter sido repetitivo em algumas questões. Ele questionou Renata mais de uma vez sobre a sua estratégia de indicação a Aline, ouvindo várias vezes que ela havia "usado estratégia".

Guilherme também conseguiu se manter fora do alvo dos rivais, se mostrando sempre próximo e justo. Quase não recebeu votos para o Paredão até o final do jogo, quando ele próprio disse que precisava ser testado na berlinda. Nas duas disputas em que esteve, escapou com facilidade.