Relatório final da CPI da Covid pede indiciamento de Bolsonaro, filhos do presidente e mais 64 pessoas

Foi registrado na manhã desta quarta-feira (20) o relatório final da CPI da Covid no sistema do Senado. O senador Renan Calheiros, relator da comissão, aproveitou a ocasião para pedir 68 indiciamos de pessoas físicas e jurídicas. O presidente Bolsonaro e três de seus filhos estão entre os nomes.

Uma versão preliminar do relatório da CPI vazou no fim da semana passada. A versão final do relatório da comissão, com 1.180 páginas, e mais de 20 crimes registrados, foi feita após debates com os integrantes da CPI, na noite desta terça-feira (19).

Calheiros pediu o indiciamento do presidente pelos crimes de infração de medida sanitária preventiva; epidemia com resultado morte; charlatanismo; incitação ao crime; falsificação de documento particular; emprego irregular de verbas públicas; prevaricação; crimes contra a humanidade; crimes de responsabilidade.

Veja abaixo a lista de todos os nomes que podem ser indiciados.

Filhos do presidente

Eduardo Bolsonaro, deputado federal (PSL-SP)

Carlos Bolsonaro, vereador (Republicanos-RJ)

Flávio Bolsonaro, senador (Patriota-RJ)

Ministros

Marcelo Queiroga (Saúde)

Onyx Lorenzoni (Trabalho)

Wagner Rosário (Controladoria-Geral da União)

Braga Netto (Defesa)

Ex-ministros

Eduardo Pazuello (Saúde)

Ernesto Araújo (Relações Exteriores)

Deputados

Ricardo Barros (PP-PR)

Bia Kicis (PSL-DF)

Carla Zambelli (PSL-SP)

Osmar Terra (MDB-RS)

Carlos Jordy (PSL-RJ)

Assessores e ex-assessores

Elcio Franco

Mayra Pinheiro

Roberto Dias

Airton Soligo

Arthur Weintraub

Roberto Goidanich

José Ricardo Santana

Fábio Wajngarten

Marcelo Blanco

Filipe Martins

Tercio Arnaud Tomaz

Empresários

Carlos Wizard

Luciano Hang

Otávio Fakhoury

Francisco Emerson Maximiano

Marcos Tolentino

Raimundo Nonato Brasil

Fernando Parrillo

Eduardo Parrillo

Médicos e ligados à saúde

Nise Yamaguchi

Paolo Zanotto

Luciano Dias

Mauro Luiz de Brito Ribeiro

Pedro Benedito Batista Junior

Daniella de Aguiar Moreira da Silva

Paola Werneck

Carla Guerra

Rodrigo Esper

Fernando Oikawa

Daniel Garrido Baena

João Paulo F. Barros

Fernanda de Oliveira Igarashi

Flávio Cadegiani

Outros

Emanuela Medrades

Túlio Silveira

Danilo Trento

Andreia da Silva Lima

Carlos Alberto Sá

Teresa Cristina Reis de Sá

Marconny Nunes Ribeiro

Allan dos Santos

Oswaldo Eustáquio

Richards Pozzer

Leandro Ruschel

Roberto Goidanich

Bernardo Kuster

Roberto Jefferson

Paulo Eneas

Cristiano Carvalho

Luiz Paulo Dominghetti

Rafael Francisco Carmo Alves

José Odilon Torres