Relator de caso Arthur do Val pede cassação do deputado após áudio sobre ucranianas

O relator do processo contra Arthur do Val no Conselho de Ética da Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp), deputado Delegado Olim (PP), entregou nesta quinta-feira (07) ao colegiado o relatório sobre o caso pedindo a cassação do mandato do parlamentar.

De acordo com o relator, as falas do deputado Arthur do Val em áudio vazado em que afirma que mulheres ucranianas “são fáceis porque são pobres” contrapõem-se com as definições de decoro parlamentar.

“Estando evidenciada a gravidade das condutas do representado, flagrantemente atentatórias ao decoro parlamentar, conclui-se este parecer com a proposta de que seja aplicada ao Deputado Arthur Moledo do Val a medida disciplinar de perda do mandato”, disse Olim.

Após a apresentação, o parecer do relatório será votado pelos nove membros do Conselho de Ética da Alesp em reunião convocada nesta terça-feira (12), em que os parlamentares do colegiado irão acatar ou não o pedido do relator.