Recusa de universidades federais a retomar aulas é 'hipocrisia', diz Mourão

Durante uma entrevista à imprensa no Palácio do Planalto nesta quinta-feira (3), o vice-presidente da República, Hamilton Mourão, chamou de "hipocrisia" a recusa de reitores e associações de estudantes em retomar as aulas em universidades federais em meio à pandemia de Covid-19.

Segundo um site de notícias do Globo, para Mourão, as pessoas que não querem voltar às aulas são as mesmas que estão frequentando bares e restaurantes. "Isso é um assunto controverso, porque acho que até tem certa hipocrisia. As pessoa saem para a rua, vão para bares, restaurantes, mas não podem ir para aula. A mesma turma que não quer voltar para aula, vai para balada, vai parar bar. Então, vamos ser coerente nas coisas", disse o vice-presidente.

Mourão disse ainda que, na opinião dele, é possível retomar as aulas com segurança. "Lá no Espírito Santo eles estão com aula presencial. Vai metade da turma num dia, metade no outro, de modo que você tenha o distanciamento na sala de aula. Com boa vontade e a gente consegue", concluiu.