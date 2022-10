Record é condenada a indenizar mulher após reportagem que a indicava como suposta assassina

O juiz Guilherme Oliva do Tribunal de Justiça de São Paulo condenou a Record a pagar R$30 mil reais de indenização por danos morais a uma mulher que foi filmada pelo programa “Cidade Alerta”, em setembro de 2020, como suspeita de ter matado a dona do imóvel em que ela morava. Leia mais em Amazonas Direito .

