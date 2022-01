'Reconhecimento da contribuição de mulheres nas ciências da saúde' é tema de redação do Enem

O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) foi reaplicado neste domingo (09) e teve como tema da redação "Reconhecimento da Contribuição das Mulheres nas Ciências da Saúde no Brasil", segundo publicação do ministro da Educação, Milton Ribeiro, em suas redes sociais. A reaplicação das provas ocorreu para quem estava inscrito no exame, mas teve a aplicação prejudicada de alguma forma, e às pessoas privadas de liberdade ou sob medida socioeducativa que inclua privação de liberdade (Enem PPL). O segundo dia da avaliação ocorre no próximo domingo (16).

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.