Recém-nascido é sequestrado de maternidade enquanto dormia ao lado da mãe

Ravi nasceu nesta terça-feira (31), e foi sequestrado por volta da 1h da madrugada de hoje. Na enfermaria onde ele estava com a mãe e a avó, tinham outras quatro mulheres com seus respectivos bebês e acompanhantes, mas ninguém viu nada.

O caso ocorreu na Maternidade Maria Amélia Buarque de Hollanda, horas depois do menino nascer. Segundo o avô de Ravi, a nora Nívea Maria, 27, havia acabado de amamentar e colocar a criança no berço ao lado do leito.

Um bebê recém-nascido, identificado como Ravi Cunha, foi sequestrado de dentro de uma maternidade no Centro do Rio de Janeiro, na madrugada desta quarta-feira (1), enquanto a mãe e a avó dormiam.

