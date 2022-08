Receita paga hoje restituições do 4º lote do IR 2022

As restituições do 4º lote do Imposto de Renda 2022 serão pagas nesta quarta-feira (31). Ao todo, 4.462.564 contribuintes receberão R$ 6 bilhões, sendo 4.362.766 não prioritários, que entregaram declarações deste ano e de exercícios anteriores até 30 de maio deste ano.

