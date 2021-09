Receita Federal vai leiloar carros, celulares e eletrônicos; saiba como participar

Para participar basta acessar o link http://www25.receita.fazenda.gov.br/sle-sociedade/portal/edital/900100/8/2021 e enviar a proposta até às 21h de segunda-feira (13). No dia do leilão os lances serão iniciados às 9h e dependendo do lote os lances iniciais podem ser a partir de R$ 45.

A Receita Federal vai realizar um leilão online na próxima terça-feira (14) com mercadorias apreendidas no Paraná. Entre os itens que irão a leilão estão carros, iphones, ouro, videogames, maquiagens, peçcas de automóveis, smarthphones de diversas marcas e aparelhos eletrônicos em geral.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.