Receita abre hoje consulta a novo lote de restituições

As consultas podem ser feitas no site da Receita Federal ou pelo aplicativo. Ao todo, 240.744 contribuintes receberão R$ 281,9 milhões em 31 de janeiro. Desse total, R$ 96,66 milhões referem-se a contribuintes com prioridade como idosos, pessoas com alguma deficiência física ou mental ou moléstia grave e aqueles cuja maior fonte de renda seja o magistério.

Os contribuintes que caíram na malha fina do Imposto de Renda 2021, mas que depois regularizaram as pendências podem consultar a partir das 09h (horário de Brasília) desta segunda-feira (24) o lote residual de restituições.

