Reajuste no preço da gasolina e do diesel a partir desta quarta-feira

O preço da gasolina e do diesel vai reduzir em 5% nas refinarias a partir desta quarta-feira (09), conforme o anúncio da Petrobras. Houve uma queda acentuada nas cotações do petróleo no mercado internacional.

De acordo com o R7, com a redução, o novo preço do diesel na refinaria será de cerca de R$ 1,6255 o litro e a gasolina vai custar R$ 1,6813, ambos com menor preço desde julho.

O repasse dos reajustes nas refinarias aos consumidores finais nos postos, no entanto, não é garantido, e depende de uma série de questões, como margem da distribuição e revenda, impostos e adição obrigatória de biocombustíveis.