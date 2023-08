Reajuste dos combustíveis faz inflação aumentar no Brasil, afirma Banco Central

Após a Petrobrás aumentar o preço da gasolina e do diesel na semana passada, o Banco Central divulgou, nesta segunda-feira (21), o relatório “Focus” onde os analistas do mercado financeiro elevaram a estimativa de inflação deste ano de 4,84% para 4,9%, após ouvir mais de 100 instituições financeiras.

O impacto total do reajuste na inflação deste ano deverá ser de 0,40 ponto percentual. Fazendo com que o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) sofra novos aumentos nas próximas semanas, de acordo com o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto.

Para 2024, a meta de inflação é de 3% e será considerada cumprida se oscilar entre 1,5% e 4,5%, conforme a definição do Conselho Monetário Nacional (CMN).

O aumento da inflação foi puxado pelos preços dos alimentos, que subiram 10,06% no ano. Os combustíveis também tiveram alta de preços, com um aumento de 29,92% no ano.

O BC busca medidas para tentar reverter o aumento da inflação para os próximos anos, mas é possível que continue alta em 2023, ainda mais por conta da guerra na Ucrânia que está pressionando os preços de alimentos e combustíveis no mundo todo.

Quanto maior a inflação, menor é o poder de compra das pessoas, principalmente das que recebem salários menores, pois os salários não acompanham o aumento dos produtos e serviços.