Reajuste de bolsas de pesquisa deve ser anunciado até fim do mês

Com discurso em defesa do financiamento estudantil na graduação e pela autonomia das universidades federais, o presidente Lula recebeu, nesta quinta-feira (19), representantes de mais de cem instituições federais de ensino superior de todo o país.

Durante o evento no Palácio do Planalto, o presidente defendeu mais acesso da população às universidades e disse que vai retomar os investimentos no FIES, Fundo de Financiamento Estudantil.

Diante de dezenas de reitores, Lula garantiu que as universidades federais voltarão a ter autonomia e que a escolha para esse cargo, nas instituições, vai ser por votação.

Um dos convidados para o evento era o presidente da ANDIFES, Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior, Ricardo Marcelo Fonseca. Ele destacou que as universidades federais estão a serviço do Brasil.

Também presente no encontro, o ministro da Educação, Camilo Santana, citou desafios para a ampliação e oferta de vagas na graduação e no combate à evasão no ensino superior.

O ministro ainda destacou que o reajuste das bolsas de pesquisa para graduação e pós-graduação, da CAPES e do CNPQ, está em análise e deve ser anunciado até o fim de janeiro.