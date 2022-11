Reações da vacina contra covid-19 em bebês são mínimas e pais não devem se preocupar

Segundo a Pfizer, os efeitos colaterais varia dependendo do grupo etário de 6 meses e 2 anos e para crianças até os 5 anos, com capacidade de produção de títulos de anticorpos neutralizantes e de soroconversão.

Manaus/AM - A vacina contra a Covid-19 começou a ser aplicada em bebês a partir de 6 meses desde o dia 18 de novembro no Brasil. Com isso, alguns pais ficam preocupados com os efeitos colaterais que é esperado. A vacina usada para essa faixa etária é a Pfizer, e a bula da vacina explica as diferentes reações, que são mínimas.

