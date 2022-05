Rajada de vento violenta faz caminhão tombar e estrada é interditada

O estado, assim como outros estados das regiões Sul e Sudeste, enfrentam uma onda de frio tremenda nos últimos dias. Por conta das ventanias violentas, a Serra do Rio do Rastro chegou a ser interditada na madrugada e só foi liberada na manhã de hoje.

O veículo estava parado em um posto da Polícia Militar e o motorista estava dentro dele no momento do tombamento. Ele levou um susto, mas felizmente não ficou ferido.

Um caminhão tombou na madrugada desta quarta-feira (18), ao ser atingido por uma rajada de vento de aproximadamente 160 km/h, na Serra do Rio do Rastro, em Bom Jardim da Serra, em Santa Catarina.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.