Radares escondidos estão proibidos a partir deste domingo; saiba mais

As novas regras que proíbe que radares fiquem escondidos nas vias, entra em vigor a partir deste domingo (01), conforme informações do R7. Além disso, os sites de autoridades de trânsito devem indicar os endereços e locais que são fiscalizados pelos equipamentos.

Entre as proibições estão o uso de equipamentos sem dispositivo registrador de imagem, uso do radar do tipo fixo redutor em trechos críticos e de vulnerabilidade de usuários da via, especialmente, pedestres, ciclistas e veículos não motorizados, além da publicação da relação dos trechos e locais aptos a serem fiscalizados nos sites da autoridade de trânsito com circunscrição sobre a via.

Com as medidas, o Contran (Conselho Nacional de Trânsito) busca educar, em vez de simplesmente punir infratores, em fiscalizações ostensivas no trânsito.