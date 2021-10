Questionado sobre 600 mil mortos por Covid, Bolsonaro diz: 'qual país não morreu gente?'

Ao ser questionado, nesta segunda-feira (11), sobre as mais de 600 mil mortes por Covid-19, o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) rebateu. "Qual país não morreu gente? Qual país não morreu gente? Qual país não morreu gente? Responda! Olha, não vim me aborrecer aqui, por favor". A declaração de Bolsonaro ocorreu durante conversa co apoiadores na praia do Guarujá, em São Paulo.

