Queridômetro, eliminação e muita estratégia marcam o dia no BBB 23

Após ter jogo duplo na casa revelado, Cristian tem um plano para livrar-se do Paredão no BBB 23 (Globo), mesmo com boa parte da casa contra ele.

Em conversa com Bruna Griphao e Cara de Sapato, o brother Fred Desimpedidos apostou na eliminação da sister Paula devido a sua relação com Cristian que abalou o jogo.

Bruno, MC Guimê, Paula e Amanda estão no quarto Paredão do BBB 23 e nesta terça alguém deixa a disputa pelo prêmio para voltar para casa.

Cezar Black recebeu uma grande variedade de emojis no Queridômetro desta terça após o Jogo da Discórdia do BBB 23 de ontem. Na dinâmica, o enfermeiro chamou Ricardo de "desequilibrado" e disse que o brother "se faz de coitado".

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Esta terça-feira (14) é dia de eliminação no BBB 23 (Globo) e a casa mais vigiada do Brasil foi marcada pelo Queridômetro, emparedados pedindo para ficar e muita estratégia.

