Queiroz fala em abandono ao postar foto com Bolsonaro

O ex-assessor de Flávio Bolsonaro, Fabrício Queiroz, reclamou de abandono por parte de aliados da família Bolsonaro, em uma publicação em rede social na manhã deste domingo, 25.

De acordo com o Estadão, a foto compartilhada perfil no Facebook foi de Queiroz foi postada originalmente em 2018 e mostra o ex-assessor junto do presidente Jair Bolsonaro, do deputado federal Hélio Lopes (PSL-RJ), do assessor especial da Presidência Max Guilherme, e do assessor parlamentar Fernando Nascimento Pessoa, que trabalha no gabinete de Flávio. "É! Faz tempo que eu não existo pra esses três papagaios aí! Águas de salsichas, literalmente!!! Vida (que) segue...", disse Queiroz na legenda da publicação.

Queiroz e o ex-chefe, o senador Flávio Bolsonaro (Patriota-RJ), foram denunciados por peculato, lavagem de dinheiro e organização criminosa no caso das "rachadinhas".