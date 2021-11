Queiroga volta a afirmar que vacinação é a resposta contra variante Ômicron

O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, voltou a afirmar que a principal resposta contra a variante Ômicron é a vacinação. A declaração ocorreu nesta segunda-feira (29) em Salvador.

“Esse contrato assinado com a farmacêutica Pfizer é a prova cabal da programação do Ministério da Saúde para enfrentar não só essa variante Ômicron como as outras que já criaram tanto problema para nós”, declarou.

De acordo com a Agência Brasil, o ministro afirmou que o cuidado de prevenção no país permanece o mesmo adotado desde o começo da pandemia. “É uma variante de preocupação, mas não é uma variante de desespero porque temos um sistema de saúde capaz de nos dar as respostas no caso de uma variante dessa ter uma letalidade um pouco maior. Ninguém sabe ainda”.