Queiroga faz apelo para população tomar 2ª dose de vacina contra Covid-19

O ministro da saúde Marcelo Queiroga fez um apelo para a população tomar a segunda dose de vacina contra a Covid-19. A declaração ocorreu durante pronunciamento em rede nacional na noite desta quarta-feira (28).

"A imunização só estará completa assim", afirmou, destacando as medidas do governo no combate à pandemia e reforçando a importância da vacinação contra a doença.

"Seguiremos juntos com respeito às orientações e vacinação. Brasileiros com a segunda dose em atraso: busquem os postos de vacinação. A imunização só estará completa assim", continuou.

Além disso, o ministro da saúde afirmou que até dezembro deste ano a população brasileira deve estar completamente imunizada contra a Covid-19.

"Houve uma queda de 40% no número de casos e óbitos em um mês. Vamos continuar com a vacinação no país. 175 milhões de doses entregues aos estados e DF. Em julho, foram entregues 40 milhões de doses e mais de 60 milhões em agosto. Toda a população estará imunizada até setembro com a primeira dose e total em dezembro", acrescentou.