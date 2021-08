Queiroga diz ser contra uso obrigatório de máscara para prevenção da Covid

"Primeiro, nós somos contra essa obrigatoriedade [do uso de máscaras]. O Brasil tem muitas leis, e as pessoas, infelizmente, não observam. O uso de máscaras tem de ser um ato de conscientização. O benefício é de todos e o compromisso é de cada um", afirmou Queiroga. "Não tem sentido essa multas, não se pode criar uma 'indústria de multa'. Se está precisando fazer isso, é porque nós então não estamos sendo eficientes em conscientizar a população", explicou.

