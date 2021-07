Queiroga diz que vai reduzir intervalo entre doses da Pfizer no Brasil

O Ministério da Saúde deve reduzir o intervalo entre a primeira e a segunda dose da vacina da Pfizer no Brasil. A informação foi confirmada pelo ministro Marcelo Queiroga, nesta segunda-feira (26), ao jornal Folha de S. Paulo.

De acordo com o ministro, em vez de esperar três meses pela segunda aplicação, os que foram ou ainda serão imunizados com a vacina receberão o reforço no intervalo de 21 dias.

Este é o intervalo previsto na bula do medicamento. No entanto, no passado, o Ministério da Saúde decidiu ampliá-lo para três meses para conseguir imunizar mais rápido um maior número de pessoas com a primeira dose.

Desde então diversos estudos foram divulgados pelo mundo, informando que a ampliação do intervalo entre as doses era segura. Já outros apontavam que o correto seria seguir as orientações da bula.

Isso significa que mesmo mantido o cronograma de entregas da Pfizer, sem antecipação, será possível a redução, desde que confirmada a capacidade logística da distribuição das ampolas.