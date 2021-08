Queiroga diz que mais de 70% dos brasileiros receberam 1ª dose da vacina

O ministro da saúde, Marcelo Queiroga, afirmou que mais de 70% da população com mais de 18 anos recebeu a primeira dose da vacina contra a covid-19 e que mais de 30% dos brasileiros completaram o esquema vacinal com as duas doses de imunizantes.

“Temos a vacina, que é esperança para por fim ao caráter pandêmico dessa doença. O Ministério da Saúde adotou uma estratégia diversificada de aquisição de vacinas, com a participação do consórcio Covax Facility, o acordo entre a Fundação Oswaldo Cruz e a AstraZeneca e as compras de doses da Pfizer, Janssen e da Coronavac, do Instituto Butantan”, declarou o ministro, nesta quarta-feira (11), no Distrito Federal.

De acordo com a Agência Brasil, Queiroga afirmou ainda que o Brasil está entre os países que mais vacinam contra o coronavírus.