Queiroga afirma que população adulta deve estar 100% vacinada até outubro deste ano

“Isso é fruto da estratégia de utilizar formas diversificadas para entrega das vacinas. Além de acordos de transferência de tecnologia, as encomendas a farmacêuticas internacionais. Isso faz com que tenhamos mais de 68 milhões de doses para serem distribuídas neste mês de agosto”, declarou Queiroga.

O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, afirmou nesta quinta-feira (19) que a população brasileira deve estar completamente vacinada com as duas doses de imunizantes contra a Covid-19 até outubro deste ano.

