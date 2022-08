Queiroga adia pronunciamento sobre vacinação após veto do TSE

De acordo com o Ministério da Saúde, o pronunciamento pretende "informar e convocar o público-alvo, a fim de reduzir o risco de reintrodução do poliovírus e garantir proteção contra diversas doenças imunopreveníveis".

A decisão, do dia 28 de julho, é do ministro Edson Fachin, mas a Secretaria Especial de Comunicação Social (Secom) pediu reconsideração.

O pronunciamento do ministro da Saúde Marcelo Queiroga sobre vacinação contra a poliomielite estava marcada para esta sexta-feira (05), no entanto, precisou ser adiado após ser vetado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) devido a legislação eleitoral veda a publicidade institucional de autoridades e órgãos públicos nos três meses anteriores à eleição.

