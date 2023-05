Quatro Procons notificam Netflix por cobrança extra

Já o Procon do Rio Grande do Sul alega que a ferramenta não é TV a cabo, o que significa que não precisa ser usada em endereço fixo, até porque, como é um aplicativo, pode ser acessado por celulares e tablets, em qualquer lugar.

De acordo com a Agência Brasil, o Procon paulista quer saber da empresa se ela está adotando um novo critério de cobrança e como ele funciona, para analisar se há violações do Código de Defesa do Consumidor.

Os Procons do Paraná, Rio Grande do Sul, Maranhão e de São Paulo notificaram a Netflix, depois que a empresa anunciou a cobrança extra de R$ 12,90 para quem compartilha a senha. A cobrança será dada a quem adicionar um membro à conta ou transferir um perfil para uma nova assinatura paga.

