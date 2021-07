Quatro estados assinam documento da Anvisa para importar Sputnik V

Os estados do Maranhão, Paraíba, Rio Grande do Norte e Alagoas receberam o documento, mas ainda não assinaram. E o Ceará solicitou ajuste para firmar o termo.

A Anvisa atualizou nesta quinta-feira (29) a situação da compra da vacina Sputnik V pelos governos estaduais. No dia 15 de junho a agência reguladora autorizou que os estados importassem de maneira excepcional e distribuíssem aos municípios um número limitado de doses do imunizante do instituto russo Gamaleya. Somente o correspondente à vacinação de 1% da população de cada estado.

