Quatro cidades elegem novos prefeitos em eleições suplementares

Quatro municípios brasileiros escolheram novos prefeitos no domingo (6), em eleições suplementares realizadas após a cassação das chapas vencedoras nas eleições de 2024. Os novos pleitos ocorreram em Eldorado (SP), Neves Paulista (SP), Ruy Barbosa (BA) e Paranhos (MS), reunindo um total de 64,8 mil eleitores aptos a votar.

Em Eldorado, cidade onde Jair Bolsonaro passou parte da infância, Noel Castelo (Solidariedade) foi eleito com 41,8% dos votos válidos. A nova eleição foi convocada após a cassação do registro de Elói Fouquet (PSDB) por improbidade administrativa. Castelo superou Doutor Galindo (PSD), com 37,8%, e Doutora Débora (PT), com 20,2%.

Neves Paulista elegeu Kiko Rossali (PL), que venceu com ampla vantagem: 79,2% dos votos válidos contra Betinho Milani (PSD). O pleito foi necessário após a Justiça Eleitoral barrar a candidatura de Reginaldo da Silva (PL), condenado por furto qualificado e atualmente inelegível. Em Ruy Barbosa (BA), a disputa foi acirrada. Eridan de Bonifácio (MDB) venceu com 51,5%, superando Dr. George (PSD), que obteve 48,5%. Eridan é esposa do ex-prefeito cassado, Bonifácio, afastado por irregularidades na gestão de recursos do Fundeb.

Já no município de Paranhos (MS), o tucano Hélio Acosta foi eleito com 64,4% dos votos válidos, derrotando Ricardo Laurício (PT), que teve 30,6%. A eleição foi convocada após a cassação do então prefeito Heliomar Klabunde (MDB), acusado de irregularidades em programas de combate ao trabalho infantil. Paranhos está localizada na fronteira com o Paraguai, próxima a Dourados.