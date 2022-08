Quase 600 pinguins morrem durante passagem de ciclone no Litoral de SC

Quase 600 pinguins morreram durante a passagem de um ciclone extratropical no Litoral de Santa Catarina, desde a última terça-feira (9). A informação é do Projeto de Monitoramento de Praia da Bacia de Santos (PMP-BS).

O biólogo marinho André Barreto, coordenador do PMP-BS em Santa Catarina e Paraná, explica que os pinguins são arrastados até as praias pelos ventos do oceano durante a passagem do ciclone.

Segundo ele, este animal por não conseguir voar e por respirar fora da água acabam se afogando devido as fortes ondas do mar causadas pelo fenômeno. Desde a última sexta-feira (12), cerca de 622 animais marinhos foram arrastados até a beira do mar, sendo 24 sobreviventes.

Ao todo 596 pinguins foram encontrados mortos. Também foram afetadas espécies como gaivotas, fragatas e tartarugas, encontradas na ilha de Santa Catarina. Conhecido como pinguim-de-Magalhães, estes animais são comuns de aparecer no litoral catarinense no inverno buscando alimento.