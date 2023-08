Quase 500 crianças são registradas por dia sem o nome do pai no Brasil

Your browser does not support the video tag.

O Brasil registrou mais de 110.716 certidões de nascimento sem o nome do pai em 2023, de acordo com dados do Portal da Transparência do Registro Civil. Isso significa que, em média, quase 500 crianças nascem no Brasil todos os dias sem a identificação do pai. As informações são do G1.

O número de certidões com pai ausente aumentou 5% em 2023 em comparação com o ano passado. Isso sugere que o problema da ausência paterna no Brasil é persistente e está piorando.

A ausência paterna pode ter consequências negativas para as crianças, incluindo dificuldades financeiras, sociais e emocionais. Ela também pode aumentar o risco de abuso e negligência infantil.

Existem várias razões para a ausência paterna no Brasil. Algumas delas incluem divórcio ou separação, óbito do pai, pais que não reconhecem a paternidade e pais que não moram com a criança.